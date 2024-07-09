В Полтаве власти сообщили об ударе по промышленному объекту

Фото: dsns_telegram / Telegram

Глава Полтавской области Филипп Пронин подтвердил информацию об ударе по территории региона, о попадании он сообщил в своем телеграм-канале.

«Предварительно есть попадание в промышленный объект», — написал губернатор. Пострадавших нет, уточнил он.

Ранее о взрывах в Полтавской области написал телеграм-канал украинского издания «Страна».

9 июля взрывы прозвучали и в других регионах Украины. Воздушная тревога была объявлена в Одесской и Харьковской областях.

3 июля Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения авиатехники ВСУ на аэродроме в Полтавской области. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.