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Военная операция на Украине ,  
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Два автомобиля сгорели при атаке дронов в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Украинские дроны-камикадзе атаковали два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Первый случай произошел на участке автодороги Байцуры — Грузское. Там из-за атаки беспилотника сгорел служебный автомобиль, который принадлежал сельскохозяйственному предприятию. Водитель получил контузию, после чего самостоятельно обратился в местную больницу. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Второй автомобиль сгорел в селе Богун-Городок. Дрон атаковал машину, когда она ехала по дороге. Водитель получил контузию и баротравму. По словам губернатора, бригада скорой помощи забрала его в больницу № 2 города Белгорода. Машина полностью сгорела.

Утром 11 июля Гладков уже сообщал об атаке беспилотника на легковой автомобиль в селе Ржевка Шебекинского городского округа. Мужчина, находившийся внутри, скончался до приезда скорой помощи. Позже Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородом беспилотнике самолетного типа.

С начала военной спецоперации на Украине Белгородская область и ряд других приграничных регионов регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники Автомобили водители спецоперации
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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