Два автомобиля сгорели при атаке дронов в Белгородской области

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Украинские дроны-камикадзе атаковали два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Первый случай произошел на участке автодороги Байцуры — Грузское. Там из-за атаки беспилотника сгорел служебный автомобиль, который принадлежал сельскохозяйственному предприятию. Водитель получил контузию, после чего самостоятельно обратился в местную больницу. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Второй автомобиль сгорел в селе Богун-Городок. Дрон атаковал машину, когда она ехала по дороге. Водитель получил контузию и баротравму. По словам губернатора, бригада скорой помощи забрала его в больницу № 2 города Белгорода. Машина полностью сгорела.

Утром 11 июля Гладков уже сообщал об атаке беспилотника на легковой автомобиль в селе Ржевка Шебекинского городского округа. Мужчина, находившийся внутри, скончался до приезда скорой помощи. Позже Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородом беспилотнике самолетного типа.

С начала военной спецоперации на Украине Белгородская область и ряд других приграничных регионов регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.