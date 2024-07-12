Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на четыре населенных пункта

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Украинские дроны атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекинском городском округе в поселке Красное разрушены два частных дома, в селе Зиборовка беспилотник атаковал служебный автомобиль на сельскохозяйственном предприятии, тот полностью сгорел.

В селе Поповка Краснояружского района в результате атаки один нежилой дом разрушен, один поврежден, в Новостроевке-Второй Грайворонского района дрон-камикадзе повредил легковой автомобиль.

После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под атаки и обстрелы. Ранее днем подполковник полиции погиб, помогая жителям села Муром в момент атаки.