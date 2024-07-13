В двух регионах объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — отметил он.

Также опасность атаки дронов объявили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев попросил жителей сохранять спокойствие и добавил, что силы ПВО наготове. Он призвал следить за оповещениями от правительства области или МЧС.

Опасность атаки беспилотников объявили в 23:58 мск в обоих регионах и отключили в 1:09.

После начала военной операции на Украине в приграничных регионах регулярно объявляют ракетную опасность и другие предупредительные сигналы, а противовоздушная оборона сбивает украинские дроны.

Вечером 12 июля атаке беспилотников подверглась Белгородская область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе в поселке Красное разрушены два частных дома, в селе Зиборовка беспилотник атаковал служебный автомобиль на сельскохозяйственном предприятии, тот полностью сгорел. В селе Поповка Краснояружского района в результате атаки один нежилой дом разрушен, один поврежден, в Новостроевке-Второй Грайворонского района дрон-камикадзе повредил легковой автомобиль.