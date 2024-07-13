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Военная операция на Украине ,  
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В двух регионах объявили опасность атаки беспилотников

В Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки дронов
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Военная операция на Украине

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — отметил он.

Также опасность атаки дронов объявили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев попросил жителей сохранять спокойствие и добавил, что силы ПВО наготове. Он призвал следить за оповещениями от правительства области или МЧС.

Опасность атаки беспилотников объявили в 23:58 мск в обоих регионах и отключили в 1:09.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
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Фото:Мария Лисицына / РБК

После начала военной операции на Украине в приграничных регионах регулярно объявляют ракетную опасность и другие предупредительные сигналы, а противовоздушная оборона сбивает украинские дроны. 

Вечером 12 июля атаке беспилотников подверглась Белгородская область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе в поселке Красное разрушены два частных дома, в селе Зиборовка беспилотник атаковал служебный автомобиль на сельскохозяйственном предприятии, тот полностью сгорел. В селе Поповка Краснояружского района в результате атаки один нежилой дом разрушен, один поврежден, в Новостроевке-Второй Грайворонского района дрон-камикадзе повредил легковой автомобиль.

Теги
Воронежская область Курская область Алексей Смирнов Александр Гусев
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