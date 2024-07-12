Вильфанд предупредил, что периоды интенсивной жары увеличатся

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Период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик назвал очень опасной ситуацию, когда температура в теплый сезон выше нормы на пять градусов сохраняется дольше пяти дней. «Исследователи в разных государственных службах приходят к одному и тому же выводу: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться», — добавил он.

Вильфанд отметил, что число опасных явлений в будущем также станет больше, поэтому вероятность образования смерчей возрастает.

Прошедший июнь был аномально жарким, в российских регионах неоднократно фиксировали температурные рекорды. В начале июля жара продолжилась — в нескольких российских регионах возникли перебои с подачей электричества из-за высокой нагрузки на сети. Вильфанд ранее объяснил жару феноменом Эль-Ниньо, отметив, что явление ослабло, но его последствия будут сказываться на погоде еще долго.