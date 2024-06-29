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Вильфанд заявил о рекордно жарком июне из-за явления Эль-Ниньо

Вильфанд: июнь на планете может быть рекордно жарким из-за Эль-Ниньо

Климатический феномен Эль-Ниньо переходит в нейтральную фазу, но будет влиять на глобальные температуры, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, явление продолжалось до апреля 2024 года и повлияло на температуры в Тихом и Атлантическом океанах — они были максимальными за весь период наблюдения. Температурные показатели также были высоки и в мае, отметил синоптик.

«Хотя Эль-Ниньо уже ослабело, посмотрим, как скажется, по итогу, в июне, большая вероятность, что он попадет в тройку самых жарких. Это долго еще будет сказываться», — заявил Вильфанд.

Эль-Ниньо — это явление повышения температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана не более чем на 3 градуса. Феномен оказывает заметное влияние на климат. Потепление океана происходит раз в несколько лет и продолжается 1-3 года. В последний раз Эль-Ниньо начался весной 2023 года.

Обратный процесс, когда верхний слой океана становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Специалисты уже отмечали влияние Эль-Ниньо на температуры в 2024 года. Климатологи сообщили, что этот год может оказаться теплее предыдущего. При этом в 2023 году был побит рекорд по потеплению. Повышение температурных показателей эксперты связали с пиком Эль-Ниньо. Само по себе повышение температуры чревато таянием ледников и повышением уровня мирового океана, подчеркнули специалисты.

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Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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