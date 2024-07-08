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Политика ,  
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Хинштейн обусловил работу WhatsApp в России «терпением государства»

Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

В России пока не приняли решение о блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), но такое может произойти в будущем, заявил «РИА Новости» глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет», — рассказал депутат. Однако WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство, напомнил Хинштейн. По его словам, суды периодически штрафуют компанию за это.

Если администрация мессенджера продолжит отказываться от сотрудничества с российскими властями, «терпению государства наступит конец» и сервис постигнет «судьба всей Meta», подчеркнул глава комитета.

8 июля в Дагестане начали замедлять работу мессенджера из-за распространения призывов к участию в экстремистских акциях, которые WhatsApp не стал пресекать, несмотря на требования профильных ведомств по антитеррористической работе. Сообщения о сбоях в работе сервиса поступают от пользователей с 7 июля.

Хинштейн не первый раз допускает блокировку WhatsApp в России. Такое может произойти, если мессенджер запустит каналы, аналогичные тем, которые есть у Telegram, заявил депутат в 2023 году. По его словам, если бы WhatsApp создал такие каналы, они носили бы антироссийский характер, так как сервис «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Теги
Whatsapp Александр Хинштейн блокировка мессенджер российское законодательство
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