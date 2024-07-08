Хинштейн обусловил работу WhatsApp в России «терпением государства»

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В России пока не приняли решение о блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), но такое может произойти в будущем, заявил «РИА Новости» глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет», — рассказал депутат. Однако WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство, напомнил Хинштейн. По его словам, суды периодически штрафуют компанию за это.

Если администрация мессенджера продолжит отказываться от сотрудничества с российскими властями, «терпению государства наступит конец» и сервис постигнет «судьба всей Meta», подчеркнул глава комитета.

8 июля в Дагестане начали замедлять работу мессенджера из-за распространения призывов к участию в экстремистских акциях, которые WhatsApp не стал пресекать, несмотря на требования профильных ведомств по антитеррористической работе. Сообщения о сбоях в работе сервиса поступают от пользователей с 7 июля.

Хинштейн не первый раз допускает блокировку WhatsApp в России. Такое может произойти, если мессенджер запустит каналы, аналогичные тем, которые есть у Telegram, заявил депутат в 2023 году. По его словам, если бы WhatsApp создал такие каналы, они носили бы антироссийский характер, так как сервис «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями».