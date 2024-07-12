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Военная операция на Украине ,  
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На родине Брежнева прошла акция протеста из-за отключений электричества

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Военная операция на Украине

На родине Брежнева прошла акция протеста из-за отключений электричества
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Жители города Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области вышли на акцию протеста к зданию энергетической компании ДТЭК из-за длительного отсутствия электричества, сообщает украинское издание «Телеграф».

По словам митингующих, продолжительность отключения электроэнергии составляет 17 часов. «Свет городу, а не элите», — написано на их плакатах.

Протестующие потребовали «начальника» у здания ДТЭК. Одна из активисток вслух зачитала графики отключения света других городов и сказала, что из-за длительного отсутствия света в Каменском портится техника, и спросила, кто возместит местным жителям ущерб за испорченные продукты и лекарства.

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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

«В детских садах невозможно приготовить еду. Воспитатели и работники детских садов готовят еду дома», — сказала митингующая.

Как пишет издание, люди требуют «справедливых графиков» отключения света, которые не будут превышать 6 часов.

На длительные отключения света также жаловались также в Киеве и Кривом Роге, сообщило издание «Страна». В связи с этим на Украине решили проверить графики отключения электричества в регионах. Проверка начнется с Днепропетровской области.

В компании ДТЭК длительные отключения света назвали «единственным выходом» и «вынужденным шагом» из-за «разрушения россиянами энергосистемы страны». Компания призвала украинцев прекратить митинги, объяснив, что «спекуляции на теме света» дестабилизируют ситуацию. Там добавили, что стараются справедливо распределять электроэнергию между предприятиями и бытовыми потребителями.

В конце июня на Украине ужесточили графики отключения света: промежуток времени без электричества увеличили с четырех до 12 часов. «Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 11:00 до 23:00», — сообщила пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго». Там предпринятый шаг объяснили «сложной ситуацией в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Днепродзержинске родился Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1964 по 1982 годы Леодин Брежнев. В городе был установлен его бюст, который был демонтирован в июле 2023 года в связи с кампанией декоммунизации.

Теги
Украина Днепропетровская область протест отключение электричества
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