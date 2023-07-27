Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 16:59
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 18:52
На родине Брежнева снесли его бюст, установленный в 1976 году Политика, 18:46
QIWI отвергла информацию о возможном отзыве лицензии у КИВИ Банка Финансы, 18:35
Защита Фридмана назвал компромат о Саддаме причиной обыска в Лондоне Бизнес, 18:32
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 18:29
Путин посмертно наградил погибшего военкора орденом Мужества Политика, 18:17
Украинским фехтовальщикам запретили «проявлять солидарность» с россиянами Спорт, 18:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Москвичей снова предупредили о новой волне ливней и гроз Общество, 18:13
АСИ: Цифровая валюта позволит обеспечить финансовый суверенитет России Крипто, 18:12
Военная операция на Украине. Карта на 27 июля Политика, 18:11
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 18:06
ВЦИОМ узнал о большей доле россиян, верящих в ад, чем в рай Общество, 18:04
Сенаторы нашли способ использования произведений неизвестных авторов Общество, 18:00
Основатель инвестплатформы Zorko — о перспективах «русского NASDAQ» Новая экономика, 17:53
Политика ,  
0 

На родине Брежнева снесли его бюст, установленный в 1976 году

В бывшем Днепродзержинске снесли бюст Брежнева, установленный в 1976 году

В украинском городе Каменское (прежнее название — Днепродзержинск) власти снесли бюст бывшего генерального секретаря ЦК КПСС и руководителя советского государства Леонида Брежнева, пишет издание «Страна».

Памятник был установлен на его родине после того, как Брежнев стал дважды Героем Советского Союза.

По заявлениям местных властей, бюст планируют перенести на территорию музея истории города.

Накануне мэр города Андрей Белоусов сообщил, что памятник все-таки уберут. «Из центрального сквера по проспекту Свободы мы перенесем бюст Брежнева и установим на территории музея истории города на аллее, чтобы каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка. Уверен, что все жители, люди старшего возраста и молодежь, с пониманием отнесутся к такому решению», — заявил чиновник.

В мае 2023 года Киевский городской совет лишил Брежнева звания почетного гражданина города. Звания почетного гражданина Киева этим решением лишен не только Брежнев, но и все деятели КПСС, Компартии Украины, компартий союзных республик бывшего СССР начиная с должности секретаря районного комитета партии и выше. Кроме того, без звания остались комсомольские руководители Украины начиная с поста секретаря районной организации, сотрудники и агенты КГБ СССР и всех союзных республик бывшего СССР, а также те, кто окончил высшие учебные заведения КГБ СССР, кроме технических специальностей.

В январе 2023 года первый заместитель мэра города Александр Чернышев заявлял, что бюст Брежнева не будут сносить до конца военных действий, чтобы сэкономить средства городского бюджета.

Читайте на РБК Pro
Это работает даже с киднепперами: правила переговоров от экс-агента ФБР
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
Когда и почему ждать роста цен на золото
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона

«Выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий», — говорилось в письме Чернышева.

«Страна» отмечает, что бюст руководителя советского государства считался городской достопримечательностью, поэтому власти не снесли его во время кампании по декоммунизации.

Леонид Брежнев родился в селе Каменское Екатеринославской губернии Российской империи в 1906 году. С 1964 года и до смерти в 1982 году он был генсеком ЦК КПСС — руководящей и единственной партии в СССР, в 1977 году Брежнев стал председателем президиума Верховного Совета СССР. При Временном правительстве в 1917 году село Каменское получило статус города, а во времена советской власти превратилось в крупный металлургический центр, с 1936 года — Днепродзержинск. В рамках декоммунизации в 2016 году украинские власти вернули городу название Каменское.

Теги
Леонид Брежнев бюст декоммунизация
Материалы по теме
Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева
Политика
Умер автор граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера
Общество
Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,55 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter