На родине Брежнева снесли его бюст, установленный в 1976 году

В украинском городе Каменское (прежнее название — Днепродзержинск) власти снесли бюст бывшего генерального секретаря ЦК КПСС и руководителя советского государства Леонида Брежнева, пишет издание «Страна».

Памятник был установлен на его родине после того, как Брежнев стал дважды Героем Советского Союза.

По заявлениям местных властей, бюст планируют перенести на территорию музея истории города.

Накануне мэр города Андрей Белоусов сообщил, что памятник все-таки уберут. «Из центрального сквера по проспекту Свободы мы перенесем бюст Брежнева и установим на территории музея истории города на аллее, чтобы каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка. Уверен, что все жители, люди старшего возраста и молодежь, с пониманием отнесутся к такому решению», — заявил чиновник.

В мае 2023 года Киевский городской совет лишил Брежнева звания почетного гражданина города. Звания почетного гражданина Киева этим решением лишен не только Брежнев, но и все деятели КПСС, Компартии Украины, компартий союзных республик бывшего СССР начиная с должности секретаря районного комитета партии и выше. Кроме того, без звания остались комсомольские руководители Украины начиная с поста секретаря районной организации, сотрудники и агенты КГБ СССР и всех союзных республик бывшего СССР, а также те, кто окончил высшие учебные заведения КГБ СССР, кроме технических специальностей.

В январе 2023 года первый заместитель мэра города Александр Чернышев заявлял, что бюст Брежнева не будут сносить до конца военных действий, чтобы сэкономить средства городского бюджета.

«Выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий», — говорилось в письме Чернышева.

«Страна» отмечает, что бюст руководителя советского государства считался городской достопримечательностью, поэтому власти не снесли его во время кампании по декоммунизации.

Леонид Брежнев родился в селе Каменское Екатеринославской губернии Российской империи в 1906 году. С 1964 года и до смерти в 1982 году он был генсеком ЦК КПСС — руководящей и единственной партии в СССР, в 1977 году Брежнев стал председателем президиума Верховного Совета СССР. При Временном правительстве в 1917 году село Каменское получило статус города, а во времена советской власти превратилось в крупный металлургический центр, с 1936 года — Днепродзержинск. В рамках декоммунизации в 2016 году украинские власти вернули городу название Каменское.