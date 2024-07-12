В Думе предложили штрафовать губернаторов за борщевик в городах

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Госдуму внесли законопроекты о штрафах для глав субъектов Федерации за борщевик Сосновского на землях населенных пунктов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Губернаторам необходимо будет проводить мероприятия по защите населенных пунктов от сорняков, в том числе борщевика. Зарастание территорий городов сорняками уменьшает количество и площадь мест для прогулок, в том

числе с детьми, для занятия спортом и других форм досуга, отметили авторы проекта.

«Для установления ответственности за невыполнение <...> предлагается внести изменения <...> установив административную ответственность в виде штрафа высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что проблема зарастания сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского, носит «острый характер» и негативно влияет на удобство и безопасность жителей.

Кроме того, сейчас мероприятия по защите от зарастания сорными растениями обязательны только на сельскохозяйственных землях, которые расположены за границами населенных пунктов.

В феврале 2024 года Госдума в первом чтении поддержала законопроект, обязывающий владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком. В случае принятия закона он вступит в силу 1 сентября.

В 2023 году депутаты Госдумы от «Единой России» вместе с законопроектом, закрепляющим в законодательстве понятие «инвазивные растения», собирались внести инициативу, которая обяжет владельцев участков платить штрафы, если на их землях растет борщевик.