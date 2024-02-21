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Новые законы в России ,  
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Госдума поддержала закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком

Госдума одобрила закон, обязывающий владельцев участков бороться с борщевиком
Сюжет
Новые законы в России
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий владельцев участков бороться с борщевиком. В прошлом году депутаты предлагали ввести за заросли борщевика штрафы на федеральном уровне
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком, следует из карточки инициативы на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект наделит правительство полномочиями устанавливать перечень инвазивных растений, в который предлагается включить и борщевик Сосновского, а также определять перечень мероприятий, направленных на борьбу с такими растениями.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, несмотря на предпринимаемые региональными властями меры, распространение борщевика Сосновского в России не снизилось. Авторы инициативы считают причиной этому позицию владельцев земельных участков: они либо не проводят мероприятия по борьбе с растением, либо осуществляют их с нарушением сроков или способами, которые не приводят к гибели борщевика. Также ряд владельцев участков не предоставляют к ним доступ для проведения обработки по уничтожению борщевика.

«Необходимо предусмотреть источник финансирования для обеспечения мероприятий по борьбе с борщевиком, а также научных разработок в области борьбы с опасным растением», — сказал журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (цитата по «РИА Новости»).

В случае принятия закона он вступит в силу 1 сентября.

В Госдуме предложат штрафовать за борщевик
Политика
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Борщевик Сосновского — опасное для человека растение, сок которого под влиянием солнечных лучей способен вызывать сильные ожоги.

В конце 1940-х годов его начали высаживать в различных регионах России, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в качестве источника сырья для производства силоса. В 2015 году борщевик был официально признан сорняком и утратил статус сельскохозяйственной культуры.

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В прошлом году депутаты Госдумы от «Единой России» вместе с законопроектом, закрепляющим в законодательстве понятие «инвазивные растения», собирались внести инициативу, которая обяжет владельцев участков платить штрафы, если на их землях растет борщевик. Поправки предлагалось внести в ст. 8.7 КоАП (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Штрафы должны были составлять от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. — для должностных лиц и от 400 тыс. до 700 тыс. руб. — для юрлиц.

В 2020 году Совфед уже предлагал ввести штрафы за отказ от борьбы с борщевиком на федеральном уровне. Дачников предлагали штрафовать на сумму от 2 тыс. до 3 тыс. руб. Пока регионы решают вопрос борьбы с борщевиком самостоятельно: штрафы для владельцев участков в Подмосковье, Москве и Ленинградской области составляют от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

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