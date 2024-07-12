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Суд вынес приговор по делу о гибели экс-главреда «Газеты.ru»

Обвиняемый по делу о гибели Бабаевой получил год исправительных работ
Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе
Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Симферопольский районный суд приговорил к одному году исправительных работ инструктора Игоря Малева по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» и экс-главреда «Газеты.ru» Светланы Бабаевой, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Обвинение запрашивало один год и девять месяцев работ.

Малева признали виновным в причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса. Суд ранее попросили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе признание Малевым вины и наличие несовершеннолетнего на воспитании.

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Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе

Бабаева погибла на полигоне в Крыму 28 октября 2022 года, ей было 50 лет. По данным следствия, Малев, работавший инструктором по боевой подготовке, во время занятия выстрелил из автомата в грунт, нарушив правила безопасности.

Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила Бабаевой в голову и шею. Малев объяснял, что стрелял с целью психологического воздействия на обучающихся, чтобы они не боялись выстрелов при попадании в боевые условия.

Теги
Крым Светлана Бабаева новости Симферополь журналисты
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