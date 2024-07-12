Суд вынес приговор по делу о гибели экс-главреда «Газеты.ru»
Симферопольский районный суд приговорил к одному году исправительных работ инструктора Игоря Малева по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» и экс-главреда «Газеты.ru» Светланы Бабаевой, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.
Обвинение запрашивало один год и девять месяцев работ.
Малева признали виновным в причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса. Суд ранее попросили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе признание Малевым вины и наличие несовершеннолетнего на воспитании.
Бабаева погибла на полигоне в Крыму 28 октября 2022 года, ей было 50 лет. По данным следствия, Малев, работавший инструктором по боевой подготовке, во время занятия выстрелил из автомата в грунт, нарушив правила безопасности.
Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила Бабаевой в голову и шею. Малев объяснял, что стрелял с целью психологического воздействия на обучающихся, чтобы они не боялись выстрелов при попадании в боевые условия.