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Муж Бабаевой назвал чушью версию ее гибели от собственного выстрела

Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе
Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Муж погибшей в октябре 2022 года журналистки Светланы Бабаевой Евгений Двоскин назвал чушью версию следствия о ее гибели от самострела, сообщают «РИА Новости».

Об этом мужчина заявил на очередном заседании по делу Бабаевой в Симферопольском районном суде, где его допрашивали в качестве потерпевшего. По словам Двоскина, изначально следователь придерживался версии о самостреле, что противоречит логике и здравому смыслу.

«По пояснению экспертов сразу было понятно, что выстрел был не ее, что стрелял другой человек», — приводит слова мужа погибшей агентство.

Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она работала руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

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Дело журналистки по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности — появилось в картотеке суда 15 апреля 2024 года. Обвиняемый — Игорь Малёв. По версии следствия, он работал инструктором на полигоне. Во время учебного занятия он выстрелил из автомата в грунт, пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой.

15 мая на заседании суда обвиняемый признал вину и заявил, что раскаивается. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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