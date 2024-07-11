Обвинение запросило исправительные работы по делу о гибели Бабаевой

Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Представитель обвинения по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» и экс-главреда «Газеты.ru» Светланы Бабаевой предложил суду назначить обвиняемому инструктору Игорю Малёву 1 год и 9 месяцев исправительных работ, передает «РИА Новости».

Обвинение при этом учло смягчающие обстоятельства подсудимого — признание в совершенном преступлении и наличие на воспитании несовершеннолетнего.

Как ожидается, Симферопольский районный суд огласит приговор 12 июля.

Малёву по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности) грозит до двух лет лишения свободы.

Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Ей было 50 лет.

По версии следствия, Малёв, который работал инструктором, во время учебного занятия на полигоне в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой.