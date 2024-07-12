ФСБ отчиталась о задержании украинского шпиона в Крыму

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который передавал Украине сведения о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе крымского управления ведомства, передает «РИА Новости». Его подозревают в работе на военную разведку Украины.

«ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 г.р., находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве полагают, что мужчина передавал Киеву информацию о местах дислокации российских военных на территории Республики Крым и Севастополя.

В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж). Его арестовали. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В конце июня сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые передавали украинской стороне стратегическую информацию о подразделениях российских вооруженных сил — двух в Запорожской области, еще одного — жителя Брянской области — под Псковом. Против двух возбудили уголовное дело по ст. 276 УК, а последнего арестовали по делу о госизмене.

В конце мая правоохранители задержали жительницу города Ровеньки в ЛНР за сбор информации о российской армии и передачу ее Украине. Она призналась, что данные передавала проживающей в Киеве сестре, а та — украинским военнослужащим.