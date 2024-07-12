Семейную пару россиян задержали в Австралии по подозрению в шпионаже

По версии полиции, служащая армии Австралии втайне приехала в Россию и проинструктировала мужа, как переслать ей секретные сведения. Пока паре грозит до 15 лет тюрьмы, наказание могут ужесточить вплоть до пожизненного

Брисбен (Фото: Jono Searle / Getty Images)

В Австралии задержали двух граждан российского происхождения по подозрению в подготовке к сбору сведений об армии для передачи России, передает ABC. Это первый случай возбуждения уголовного дела о шпионаже с принятия в 2018 году законов в Австралии об иностранном вмешательстве.

Арестованы 62-летний Игорь Королёв и 40-летняя Кира Королёва, рядовой австралийских оборонных сил. Они жили в Австралии более десяти лет и несколько лет назад получили гражданство Австралии. Их задержали в их доме в Эвертон-Парке, пригороде города Брисбен. Им грозит до 15 лет заключения.

По версии следствия, Королёва совершила незадекларированную поездку в Россию во время длительного отпуска, во время нее проинструктировала мужа, как зайти в ее рабочую запись и получить доступ к материала, которые необходимо ей отправить.

Полиция выяснит, состоялась ли передача информации, а также как человек с доступом к секретным сведениям смог выехать в Россию.

Пару подозревают по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу. Более серьезная статья — шпионаж — требует прямой доказанной связи с иностранным государством и грозит тюремным заключением на срок от 25 лет до пожизненного. В полиции предупредили, что дело могут переквалифицировать на более строгую статью, если будет выявлена новая информация.

Судебное заседание назначено на 20 сентября.

Шпионаж — не какое-то необычное явление, а вполне реальное, ведь «множество стран пытаются украсть секреты Австралии», сказал глава разведки Майк Берджесс. Он отказался комментировал дело, поскольку суд еще не рассмотрел подозрения полиции.