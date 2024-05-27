 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР женщину задержали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жительницу ЛНР за передачу Украине данных о российской армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Силовики задержали жительницу города Ровеньки в ЛНР за сбор информации о российской армии и передачу ее Украине, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что женщина собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, задействованных в проведении военной операции. Против задержанной возбудили дело по ст. 276 Уголовного кодекса — шпионаж, по этой статье ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как призналась сама женщина, данные она передавала проживающей в Киеве сестре, а та — украинским военнослужащим.

В Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ
Политика

С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в шпионаже.

23 мая спецслужбы ДНР задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. В ведомстве уточнили, что они собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в городе и передавали ее украинским спецслужбам. Подозреваемые признали свою вину.

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео

Названы победители Каннского кинофестиваля.

Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео

Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности

«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus

Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине

Как выбрать вино. Простые советы эксперта

На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?

Подборка лучших сыров под белое вино

5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте

Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка
Теги
Украина ФСБ ЛНР шпионаж
Материалы по теме
В Крыму приговорили пятерых за шпионаж в пользу СБУ
Политика
⁠ Жительницу города Антрацит в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже
Политика
СБУ сообщила о задержании готовивших покушение на Зеленского офицеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 16:36
Силуанов заявил о проблемах с расчетами в Узбекистане картой «Мир» Экономика, 17:02
Капитана врезавшегося в мост в Ростове сухогруза проверят на алкоголь Общество, 17:01
Усманов назвал рост налогов для богатых «справедливым» и «назревшим» Бизнес, 16:59
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в даче взятки Тимуру Иванову Политика, 16:44
В центре Москвы задержали разбрасывавших «доллары» людей в шубах Общество, 16:40
Какие перспективы ждут ученых в коммерческой среде Отрасли, 16:33
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 16:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков Экономика, 16:27
Советника губернатора Орловской области Лежнева обвинили в мошенничестве Общество, 16:24
Авиакомпания «ЮТэйр» перевела кадровые процессы в Directum HR Pro Пресс-релиз, 16:24
Эксперты обсудили методы оценки кибербезопасности Отрасли, 16:20
Минсельхоз предупредил о возможности импорта яблок из-за заморозков Экономика, 16:14
Извлечь мастерство: эксперты оценили перспективы цифровизации предприятий Отрасли, 16:11
В ЛНР женщину задержали за шпионаж в пользу Украины Политика, 16:07