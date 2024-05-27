В ЛНР женщину задержали за шпионаж в пользу Украины

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Силовики задержали жительницу города Ровеньки в ЛНР за сбор информации о российской армии и передачу ее Украине, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что женщина собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, задействованных в проведении военной операции. Против задержанной возбудили дело по ст. 276 Уголовного кодекса — шпионаж, по этой статье ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как призналась сама женщина, данные она передавала проживающей в Киеве сестре, а та — украинским военнослужащим.

С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в шпионаже.

23 мая спецслужбы ДНР задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. В ведомстве уточнили, что они собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в городе и передавали ее украинским спецслужбам. Подозреваемые признали свою вину.