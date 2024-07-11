На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

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Взрывы прозвучали в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, сообщает портал «Страна».

«Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области», — говорится в публикации, через 5 минут канал информировал о повторных взрывах.

До этого серия взрывов прогремела в Хмельницкой области ночью 30 июня. Тогда местные СМИ сообщали, что последний взрыв раздался в Староконстантинове. По данным издания «Зеркало недели», в сторону города были направлены ракеты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Староконстантинове располагается одноименный аэродром. Российское оборонное ведомство в октябре 2023 года сообщило об уничтожении авиационных средств поражения базировавшихся там украинских воздушных сил. В декабре того же года Минобороны рассказало об уничтожении мест хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения в Хмельницкой и Херсонской областях, в том числе на аэродроме Староконстантинов.