В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы

Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Киевской и Хмельницкой областях были слышны взрывы, сообщают УНИАН и «Суспільне».

Публикации появились около 6:10 мск, тогда на всей территории Украины действовала воздушная тревога.

УНИАН сообщает о работе систем ПВО в регионе. По данным «Суспільне», взрыв прогремел в пригороде Киева. Издание сообщало о пяти сериях взрывов в Хмельницкой области в течение ночи, о последних — в 6:11 мск.

Ранее, 12 июня, УНИАН и «Суспільне» сообщили о взрывах в Киеве: сработала ПВО. Из-за падения обломков загорелось промышленное предприятие, пожар тушили больше суток.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.