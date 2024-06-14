 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Киевской и Хмельницкой областях были слышны взрывы, сообщают УНИАН и «Суспільне».

Публикации появились около 6:10 мск, тогда на всей территории Украины действовала воздушная тревога.

УНИАН сообщает о работе систем ПВО в регионе. По данным «Суспільне», взрыв прогремел в пригороде Киева. Издание сообщало о пяти сериях взрывов в Хмельницкой области в течение ночи, о последних — в 6:11 мск.

Возникший после взрывов пожар под Киевом не смогли потушить за сутки
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Ранее, 12 июня, УНИАН и «Суспільне» сообщили о взрывах в Киеве: сработала ПВО. Из-за падения обломков загорелось промышленное предприятие, пожар тушили больше суток.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Киевская область Хмельницкая область Украина взрывы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Возникший после взрывов пожар под Киевом не смогли потушить за сутки
Политика
В Одессе прозвучал взрыв
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Небензя заявил о трезвой оценке конфликта на Украине мировым сообществом Политика, 08:48
Эксперты допустили первое с 2004 года падение переработки нефти в Китае Бизнес, 08:34
Как сохранять душевное равновесие — советы телеведущей Опры Уинфри Pro, 08:29
Польша подняла самолеты из-за активности российской авиации Политика, 08:04
Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника поступило в суд Политика, 08:01
Доходы музеев выросли благодаря киносъемкам и туристам Технологии и медиа, 08:01
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы Политика, 07:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Воронежский губернатор уточнил число сбитых дронов и последствия атаки Политика, 07:39
Бывший замглавы Минпромторга стал совладельцем производителя банкоматов Финансы, 07:30
Над Ростовской областью ночью сбили 70 дронов⁠ Политика, 07:19
ЦАХАЛ применила средневековый требушет против «Хезболлы». Видео Политика, 07:17
Coca-Cola подала заявки на регистрацию своих брендов в России Бизнес, 07:08
Фаворит в кризисе. Что важно знать о Евро-2024 Спорт, 07:00