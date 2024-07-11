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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина умер при атаке дрона в белгородском селе Ржевка

Сюжет
Военная операция на Украине
Другой БПЛА врезался в автомобиль. В результате двоих мужчин с осколочными ранениями доставили в больницу в областном центре, третий пострадавший получил ушиб
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области. Находившийся в нем мужчина умер, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Другой дрон атаковал еще один автомобиль, пострадали три человека. Двое получили осколочные ранения, их везут в больницу № 2 в Белгороде. Третий получил ушиб и обратился в шебекинскую больницу.

Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 11 июля украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на парковку возле многоквартирного дома в городе Грайворон. В результате произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города и двух селах.

Вечером 10 июля ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов региона. В ходе атаки пострадал житель поселка Красное, его госпитализировали.

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Персоны
Андрей Гатинский
При участии
Дарья Беспалько
Белгородская область Военная операция на Украине беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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