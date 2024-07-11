Мужчина умер при атаке дрона в белгородском селе Ржевка

Другой БПЛА врезался в автомобиль. В результате двоих мужчин с осколочными ранениями доставили в больницу в областном центре, третий пострадавший получил ушиб

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Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области. Находившийся в нем мужчина умер, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Другой дрон атаковал еще один автомобиль, пострадали три человека. Двое получили осколочные ранения, их везут в больницу № 2 в Белгороде. Третий получил ушиб и обратился в шебекинскую больницу.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 11 июля украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на парковку возле многоквартирного дома в городе Грайворон. В результате произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города и двух селах.

Вечером 10 июля ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов региона. В ходе атаки пострадал житель поселка Красное, его госпитализировали.