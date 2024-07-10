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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о еще одном сбитом над Белгородской областью дроне

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской областью сбили третий дрон за день, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 20:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Над Воронежской и Белгородской областями сбили дроны
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Фото:Роман Денисов / Global Look Press

В ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, отчитывалось военное ведомство.

Второй украинский беспилотник над Белгородской областью был сбит около 15:40 мск, в Минобороны уточнили, что беспилотник был самолетного типа.

Теги
Белгородская область дроны ПВО Минобороны
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