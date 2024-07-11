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Военная операция на Украине ,  
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Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников

Гладков: город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские беспилотники атаковали город Грайворон Белгородской области, никто не пострадал, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Два взрывных устройства сброшены на парковку возле многоквартирного дома. На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей», — написал он в телеграм-канале.

Из-за атаки также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая, уточнил губернатор.

При обстреле Белгородской области пострадал мужчина
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Фото:Яндекс.Карты

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, накануне Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. На тот момент это был третий сбитый дрон за день.

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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Минобороны сообщило о еще одном сбитом над Белгородской областью дроне
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Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
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