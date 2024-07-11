Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников

Украинские беспилотники атаковали город Грайворон Белгородской области, никто не пострадал, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Два взрывных устройства сброшены на парковку возле многоквартирного дома. На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей», — написал он в телеграм-канале.

Из-за атаки также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая, уточнил губернатор.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, накануне Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. На тот момент это был третий сбитый дрон за день.