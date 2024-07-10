При обстреле Белгородской области пострадал мужчина

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ВСУ нанесли удары еще по нескольким населенным пунктам в Белгородской области, один мужчина ранен, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Повторному обстрелу ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Ранен мирный житель», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи, его доставляют в больницу.

Под обстрел попало также село Байцуры — дрон-камикадзе взорвался во дворе частного дома, в нем выбило окна, поврежден легковой автомобиль.

Третий удар произошел в селе Зозули, там после атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся стоящий на стоянке комбайн, огонь потушили.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, днем 10 июля, при обстреле города Шебекино Белгородской области один человек погиб, еще семеро получили ранения, сообщил Гладков. Также повреждения получили три многоквартирных дома, два соцобъекта, пять коммерческих объектов и промышленное предприятие.