НАТО пообещал продолжать вести политику ядерного сдерживания

Страны НАТО продолжат придерживаться политики ядерного сдерживания, в том числе путем усовершенствования ядерного потенциала, говорится в коммюнике саммита НАТО.

«Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности альянса. <...> НАТО по-прежнему привержена принятию всех необходимых мер для обеспечения доверия, эффективности, безопасности миссии Альянса по ядерному сдерживанию, в том числе путем модернизации ее ядерного потенциала», — сказано в документе.

В декларации также утверждается, что «контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение внесли и должны продолжать вносить существенный вклад в достижение целей безопасности fльянса».

Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом, говорится в документе.

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине страны, которые связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

По его словам, речь, в частности, идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». Путин добавил, что «на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особо страшного нет», и что Россия обязана обратить на это внимание.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 июня заявил, что альянс обсуждает вопрос о приведении ядерных ракет в состояние боевой готовности из-за растущих угроз со стороны России и Китая. Кремль счел его слова ничем иным, «как очередным нагнетанием напряженности».