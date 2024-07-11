В Донецке ракета HIMARS упала на территории больницы

В Пролетарском районе Донецка 10 июля ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территорию больницы, сообщает Донецкое агентство новостей.

По его данным, боеголовка не взорвалась, ее разминировали сотрудники МЧС.

В июле Украина уже несколько раз использовала ракеты HIMARS для атак по новым регионам России. Утром 3 июля ВСУ нанесли удар по Первому республиканскому супермаркету в Донецке с их помощью, магазин был полностью разрушен.

5 июля два человека погибли в результате обстрела города Волноваха в ДНР из HIMARS. Это были сотрудники строительной компании «Горстрой». Еще четыре работника пострадали при ударе.