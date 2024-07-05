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Военная операция на Украине ,  
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Два человека погибли при обстреле Волновахи из HIMARS

Пушилин: два человека погибли и десять пострадали при обстрелах Волновахи
Сюжет
Военная операция на Украине

Последствия обстрела города&nbsp;Волноваха
Последствия обстрела города Волноваха
Последствия обстрела города Волноваха
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела города&nbsp;Волноваха
Последствия обстрела города Волноваха
Последствия обстрела города Волноваха
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела города Волноваха
(Фото: PushilinDenis / Telegram)
Последствия обстрела города Волноваха
(Фото: PushilinDenis / Telegram)
Последствия обстрела города Волноваха
(Фото: PushilinDenis / Telegram)
Последствия обстрела Донецка
(Фото: PushilinDenis / Telegram)
Последствия обстрела Донецка
(Фото: PushilinDenis / Telegram)
Последствия обстрела Донецка
(Фото: PushilinDenis / Telegram)

Два человека погибли в результате обстрела города Волноваха в Донецкой народной республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил в телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.

Погибшие, по его словам, были сотрудниками строительной компании «Горстрой».

Волноваха подвергалась обстрелам дважды, рабочие погибли при первом ударе. Тогда же ранения получили еще четыре сотрудника предприятия, они находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнил Пушилин.

В результате второго удара по городу пострадали два сотрудника МЧС.

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Фото:МЧС России

Также обстрелу подвергся Ленинский район Донецка, там пострадали пять человек: мужчина и его дочь-подросток 2011 года рождения, а также еще трое мужчин. Один из них — работник заправки, двое других были ранены в автомобилях.

При обстреле Ясиноватой пострадали две пожилые женщины и мужчина. В Центрально-Городском районе Горловки ранения получили женщины 1993 и 1939 годов рождения.

Кроме того, в Александровке дрон-камикадзе атаковал частный автомобиль. По предварительным данным, в результате удара мог получить ранения мирный житель, сообщил он.

Изначально Пушилин сообщил о 15 раненых, однако затем уточнил, что только в Волновахе ранения получили десять человек. Таким образом, общее количество раненых достигает примерно 20.

В результате ударов повреждения получили семь жилых домов в Петровском, Ленинском районах Донецка, Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры в Волновахе, добавил Пушилин.

Также в Ленинском районе Донецка были повреждены два рейсовых автобуса, а в Волновахе — служебный автомобиль МЧС и автобус. Поломку получил и частный автомобиль в Петровском районе Донецка, который атаковал дрон.

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Теги
Денис Пушилин ДНР обстрелы раненые погибшие РСЗО HIMARS
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