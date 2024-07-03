СК: ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке ракетой HIMARS

Пушилин заявил, что удар по супермаркету в Донецке нанесли ракетой HIMARS

Фото: kulemzin_donetsk / Telegram Фото: kulemzin_donetsk / Telegram Фото: kulemzin_donetsk / Telegram Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

Утром 3 июля ВСУ нанесли удар по Первому республиканскому супермаркету в Донецке с помощью снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ранним утром вследствие атаки со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины, такое название некоторые политики используют вместо ВСУ. — РБК) высокоточной ракетой HIMARS здание супермаркета в Киевском районе охватил огонь, магазин уничтожен полностью», — сообщил он.

Представитель Следственного комитета также заявил «РИА Новости», что на месте удара были найдены «фрагменты и осколки от снаряда, предположительно от РСЗО HIMARS».

По словам Пушилина, благодаря тому, что система ПВО сбила три из четырех ракет, удалось избежать «более масштабных жертв и последствий». Однако при атаке все равно были повреждены здание Центра первичной медико-санитарной помощи № 7 Донецка, жилые многоквартирные дома и объекты на остановке общественного транспорта.

Пострадавших при атаке не было, однако два мужчины были ранены в Петровском районе города при ударе из ствольной артиллерии.