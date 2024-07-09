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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны опубликовало видео поражения установок РСЗО HIMARS

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны опубликовало видео поражения установок РСЗО HIMARS
Video

Министерство обороны России выложило видео поражения пусковых остановок системы HIMARS, говорится в сообщении военного ведомства.

Удар по позиции РСЗО американского производства нанес расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер». Цели были обнаружены в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области. В результате удара уничтожены две из четырех пусковых установок, а также пять машин сопровождения, убиты до 20 солдат Вооруженных сил Украины.

Еще две пусковые установки HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в министерстве.

Теги
РСЗО HIMARS Минобороны
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