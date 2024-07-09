Минобороны опубликовало видео поражения установок РСЗО HIMARS

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Министерство обороны России выложило видео поражения пусковых остановок системы HIMARS, говорится в сообщении военного ведомства.

Удар по позиции РСЗО американского производства нанес расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер». Цели были обнаружены в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области. В результате удара уничтожены две из четырех пусковых установок, а также пять машин сопровождения, убиты до 20 солдат Вооруженных сил Украины.

Еще две пусковые установки HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в министерстве.