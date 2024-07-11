В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области, сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — написал он в телеграм-канале.

Смирнов также добавил, что для отражения возможной атаки привели в готовность силы и средства ПВО.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

В ночь на 9 июля в Курской области силы ПВО сбили семь украинских беспилотников. Смирнов тогда предупредил местных жителей об опасности при приближении к обломкам ракет. За день 9 июля в приграничных районах области уничтожили 27 дронов, за 10 июля — 11.