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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области, сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — написал он в телеграм-канале.

Смирнов также добавил, что для отражения возможной атаки привели в готовность силы и средства ПВО.

В Курской области сбили четыре украинских беспилотника
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Фото:РИА Новости

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

В ночь на 9 июля в Курской области силы ПВО сбили семь украинских беспилотников. Смирнов тогда предупредил местных жителей об опасности при приближении к обломкам ракет. За день 9 июля в приграничных районах области уничтожили 27 дронов, за 10 июля — 11.

Теги
Курская область Алексей Смирнов БПЛА
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