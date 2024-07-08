Крыша больницы в Курской области загорелась в результате атаки дронов

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Крыша больницы в Курской области загорелась в результате атаки украинских дронов, никто не пострадал, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«В результате нескольких атак украинских дронов произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы», — написал он в телеграм-канале.

На месте работают пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. На данный момент люди эвакуированы, никто не пострадал, уточнил губернатор.

Приграничные области регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 6 июля, украинский дрон атаковал грузовой автомобиль недалеко от села Гончаровка в Курской области, водитель получил ранения. Смирнов тогда утонил, что водителя госпитализировали в Курскую областную больницу.