Врио главы Курской области Смирнов: в регионе сбили четыре украинских БПЛА

В Курской области сбили четыре украинских беспилотника

Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона самолетного типа в Курском и Октябрьском районах, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Смирнов предупредил местных жителей об опасности при приближении к обломкам ракет.

Приграничная Курская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Вечером 8 июля в регионе объявили опасность атаки дронов. В тот же день из-за удара украинских БПЛА загорелась крыша Суджанской районной больницы. В результате атаки никто не пострадал. 6 июля дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль недалеко от села Гончаровка. Водитель получил ранения, его госпитализировали.