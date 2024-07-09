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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили четыре украинских беспилотника

Врио главы Курской области Смирнов: в регионе сбили четыре украинских БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона самолетного типа в Курском и Октябрьском районах, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Смирнов предупредил местных жителей об опасности при приближении к обломкам ракет.

В Курской области объявили опасность атаки дронов
Политика

Приграничная Курская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Вечером 8 июля в регионе объявили опасность атаки дронов. В тот же день из-за удара украинских БПЛА загорелась крыша Суджанской районной больницы. В результате атаки никто не пострадал. 6 июля дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль недалеко от села Гончаровка. Водитель получил ранения, его госпитализировали.

Теги
Курская область Андрей Смирнов ВСУ Военная операция на Украине
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