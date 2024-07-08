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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки дронов

Врио главы Курской области Смирнов: в регионе объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Врио губернатора Алексей Смирнов призвал жителей региона быть бдительными.

Он добавил, что в готовность приведены силы противовоздушной обороны.

Крыша больницы в Курской области загорелась в результате атаки дронов
Политика
Фото:Наталья Горшкова / РИА Новости

Приграничная Курская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

8 июля из-за удара украинских БПЛА загорелась крыша Суджанской районной больницы. В результате атаки никто не пострадал. 6 июля дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль недалеко от села Гончаровка. Водитель получил ранения, его госпитализировали.

Теги
Курская область беспилотники Военная операция на Украине Алексей Смирнов
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