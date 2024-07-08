В Курской области объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Врио губернатора Алексей Смирнов призвал жителей региона быть бдительными.

Он добавил, что в готовность приведены силы противовоздушной обороны.

Приграничная Курская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

8 июля из-за удара украинских БПЛА загорелась крыша Суджанской районной больницы. В результате атаки никто не пострадал. 6 июля дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль недалеко от села Гончаровка. Водитель получил ранения, его госпитализировали.