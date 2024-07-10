 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Адвокат рассказал о состоянии Кара-Мурзы в тюремной больнице

Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: vadim.prokhorov.12 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Адвокат политика Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) Сергей Сафронов встретился с ним в тюремной больнице. Об этом 10 июля написал адвокат Вадим Прохоров (Минюст включил его в реестр иноагентов) в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Прохорова, оппозиционер находится в омской больнице ФСИН для обследования, его состояние «относительно стабильное».

«Сейчас адвокаты проводят консультации для определения необходимых мер по предотвращению в дальнейшем столь существенного нарушения прав политзаключенного на доступ к нему адвокатов», — говорится в сообщении.

Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу
Политика
Владимир Кара-Мурза (включён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов)

5 июля жена политика Евгения Кара-Мурза сообщила о его переводе из омской колонии строгого режима в больницу Федеральной службы исполнения наказаний и недопуске адвокатов. По словам Прохорова, за все это время к нему не допускали адвокатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Кремль не имеет возможности наблюдать за ситуацией с Кара-Мурзой.

Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года по делу о госизмене, осуществлении деятельности нежелательной организации и распространении фейков об армии России. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Кара-Мурза назвал дело политическим.

Политик страдает от полинейропатии нижних конечностей — множественного поражения периферических нервов, которое проявляется в виде параличей, нарушений чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами в отдаленных от тела отделах конечностей.

Теги
Вадим Прохоров адвокат Минюст оппозиционер лишение свободы Владимир Кара-Мурза
Материалы по теме
Кремль прокомментировал информацию о недопуске адвокатов к Кара-Мурзе
Политика
Кара-Мурзу перевели в колонии в помещение камерного типа на полгода
Политика
Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор Кара-Мурзе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 17:37
Англия и Нидерланды объявили стартовые составы. Что происходит на Евро Спорт, 21:20
Клуни призвал Байдена спасти демократию и выйти из президентской гонки Политика, 21:12
Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи комментатора «Би-би-си» Общество, 21:05
В Дортмунде произошло столкновение английских и голландских фанатов Спорт, 21:02
Стали известны все полуфиналисты Уимблдона Спорт, 20:46
Росрыболовство заявило о желании США вернуть монополию на рыбных рынках Бизнес, 20:38
Главе футбола Аргентины на полуфинале Кубка Америки весь матч утирали лоб Спорт, 20:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Адвокат рассказал о состоянии Кара-Мурзы в тюремной больнице Политика, 20:30
«Страна» сообщила о четырех сожженных за ночь машинах бойцов ВСУ Политика, 20:14
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 20:05
«Дом.РФ» назвал регионы, где можно оформить семейную ипотеку Недвижимость, 20:04
Нидерланды сообщили, что передадут Украине 24 истребителя F-16 Политика, 20:02
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября Экономика, 19:57
Столтенберг отказался назвать точную дату вступления Украины в НАТО Политика, 19:55