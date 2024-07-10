Адвокат рассказал о состоянии Кара-Мурзы в тюремной больнице

Владимир Кара-Мурза (Фото: vadim.prokhorov.12 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Адвокат политика Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) Сергей Сафронов встретился с ним в тюремной больнице. Об этом 10 июля написал адвокат Вадим Прохоров (Минюст включил его в реестр иноагентов) в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Прохорова, оппозиционер находится в омской больнице ФСИН для обследования, его состояние «относительно стабильное».

«Сейчас адвокаты проводят консультации для определения необходимых мер по предотвращению в дальнейшем столь существенного нарушения прав политзаключенного на доступ к нему адвокатов», — говорится в сообщении.

5 июля жена политика Евгения Кара-Мурза сообщила о его переводе из омской колонии строгого режима в больницу Федеральной службы исполнения наказаний и недопуске адвокатов. По словам Прохорова, за все это время к нему не допускали адвокатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Кремль не имеет возможности наблюдать за ситуацией с Кара-Мурзой.

Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года по делу о госизмене, осуществлении деятельности нежелательной организации и распространении фейков об армии России. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Кара-Мурза назвал дело политическим.

Политик страдает от полинейропатии нижних конечностей — множественного поражения периферических нервов, которое проявляется в виде параличей, нарушений чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами в отдаленных от тела отделах конечностей.