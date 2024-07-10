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Политика ,  
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Кремль прокомментировал информацию о недопуске адвокатов к Кара-Мурзе

Работой с осужденными занимается ФСИН, это не входит в обязанности Кремля, ответил Песков на вопрос о состоянии Кара-Мурзы и недопуске адвокатов
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Владимир Кара-Мурза (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Кремль не имеет возможности наблюдать за ситуацией с отбыванием срока в колонии Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

5 июля жена политика Евгения Кара-Мурза сообщила о его переводе из омской колонии строгого режима в больницу Федеральной службы исполнения наказаний и недопуске адвокатов.

«Мы, к сожалению, не имеем возможности наблюдать за этой ситуацией. Но и в целом мы не можем, у нас есть соответствующее ведомство - ФСИН, которая занимается работой с заключенными, с осужденными. Это не входит в нашу прерогативу», — сказал Песков журналистам.

Кара-Мурзе поставили диагноз «полинейропатия нижних конечностей», которая проявляется в виде параличей, нарушений чувствительности, трофических и вегетососудистых расстройств из-за поражения периферических нервов. Адвокаты связывали его состояние с событиями 2015 и 2017 годов, когда его госпитализировали с признаками отравления. Тогда у него нашли проблемы с почками, в частности, в первый раз был поставлен диагноз «острая почечная недостаточность».

Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года по делу о госизмене, осуществлении деятельности нежелательной организации и распространении фейков об армии России. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Кара-Мурза называл дело политическим.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия Дмитрий Песков Владимир Кара-Мурза-младший ФСИН госизмена тюремная больница колония
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