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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших после атаки на Грайворон

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В городе Грайворон после утренних атак украинских беспилотников пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Количество пострадавших в Грайвороне в результате утренних атак дронов увеличилось до трех человек», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков сообщил об атаке дронов на Грайворонский округ
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром 10 июля два дрона-камикадзе атаковали белгородский город Грайворон, после чего стало известно только об одном пострадавшем. Им оказался мужчина с баротравмой и осколочным ранением шеи.

По словам Гладкова, в местную больницу после утренних событий обратились еще две женщины. Одна из пострадавших получила контузию и баротравму, другой осколком ранило правое плечо.

Госпитализация женщинам не потребовалась, уточнил губернатор.

Грайворон находится на юго-западе области, в нескольких километрах от границы с Украиной. После начала Россией военной операции он регулярно подвергается атакам. В частности, в июне беспилотник атаковал здание администрации Грайворона. Тогда пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства — у него контузия, сообщил Гладков.

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Вячеслав Гладков Грайворон беспилотники пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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