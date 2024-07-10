Гладков рассказал о последствиях атаки дронов-камикадзе на Грайворон

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Два дрона-камикадзе атаковали белгородский город Грайворон, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При атаке первого беспилотника мужчина получил баротравму и осколочное ранение шеи, его доставляют в больницу, рассказал глава региона. Поврежден фасад, и выбиты окна в двух зданиях, пострадали четыре автомобиля. По словам Гладкова, второй дрон взорвался на парковке социального объекта — там также повреждены четыре машины.

Грайворон находится на юго-западе области, в нескольких километрах от границы с Украиной. После начала Россией военной операции он регулярно попадает под атаки. В частности, в июне беспилотник атаковал здание администрации Грайворона. Тогда пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства — у него контузия, сообщил Гладков.