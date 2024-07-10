 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов-камикадзе на Грайворон

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на Грайворон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Два дрона-камикадзе атаковали белгородский город Грайворон, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При атаке первого беспилотника мужчина получил баротравму и осколочное ранение шеи, его доставляют в больницу, рассказал глава региона. Поврежден фасад, и выбиты окна в двух зданиях, пострадали четыре автомобиля. По словам Гладкова, второй дрон взорвался на парковке социального объекта — там также повреждены четыре машины.

В одном из округов Белгородской области объявили опасность атаки дронов
Политика
Фото:Антон Вергун / ТАСС

Грайворон находится на юго-западе области, в нескольких километрах от границы с Украиной. После начала Россией военной операции он регулярно попадает под атаки. В частности, в июне беспилотник атаковал здание администрации Грайворона. Тогда пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства — у него контузия, сообщил Гладков.

Теги
Персоны
Грайворон Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Над Воронежской и Белгородской областями сбили дроны
Политика
В одном из округов Белгородской области объявили опасность атаки дронов
Политика
В Белгороде при атаке получил повреждения бизнес-центр «Энергомаш»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Худруком балетной труппы Мариинки стал Андриан Фадеев Общество, 13:44
Чеченский министр Дудаев показал украинских военнопленных Политика, 13:42
Стал известен состав правления Российской премьер-лиги Спорт, 13:36
Цены на кофе робуста обновили исторический максимум на опасениях дефицита Инвестиции, 13:36
В Ростовской области запустили остановленные для ремонта энергоблоки Политика, 13:34
В ожидании второго полуфинала. Что происходит на Евро Спорт, 13:29
В Волгограде произошел крупный пожар на складе Общество, 13:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Шортисты заработали $10 млрд во втором квартале на ставках на рынке США Инвестиции, 13:21
Как быстро и выгодно организовать онлайн-продажи за границей Pro, 13:21
Один человек погиб при обстреле Шебекино Политика, 13:11
Мамиашвили назвал неокончательным решение борца Мамедова о поездке на ОИ Спорт, 13:11
Депутаты приняли отставку мэра затопленного Орска и назначили его врио Политика, 13:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:04
В разбившемся самолете в Татарстане летела семья Общество, 13:04