Гладков сообщил об атаке дронов на Грайворонский округ

Вооруженные сил Украины атаковали два села в Грайворонском городском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в селе Сподарюшино дрон сбросил взрывное устройство на частный дом — он разрушен. Глава региона добавил, что в селе Глотово в результате атаки нескольких беспилотников повреждены два домовладения и один автомобиль. В нескольких населенных пунктах нет электричества из-за повреждений линий электропередач. Предварительно, никто не пострадал, заключил Гладков.

Ранее в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Аналогичные сигналы действуют в Воронежской и Курской областях.

Грайворонский городской округ находится на юго-западе области, в районе, граничащем с Сумской и Харьковской областями Украины. С начала военной операции его населенные пункты попадают под атаки.

В частности, в начале июня беспилотник атаковал здание администрации Грайворона. Тогда пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства — у него контузия, сообщил Гладков.