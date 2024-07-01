Гладков сообщил об атаке дронов на Грайворонский округ
Вооруженные сил Украины атаковали два села в Грайворонском городском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Так, в селе Сподарюшино дрон сбросил взрывное устройство на частный дом — он разрушен. Глава региона добавил, что в селе Глотово в результате атаки нескольких беспилотников повреждены два домовладения и один автомобиль. В нескольких населенных пунктах нет электричества из-за повреждений линий электропередач. Предварительно, никто не пострадал, заключил Гладков.
Ранее в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Аналогичные сигналы действуют в Воронежской и Курской областях.
Грайворонский городской округ находится на юго-западе области, в районе, граничащем с Сумской и Харьковской областями Украины. С начала военной операции его населенные пункты попадают под атаки.
В частности, в начале июня беспилотник атаковал здание администрации Грайворона. Тогда пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства — у него контузия, сообщил Гладков.
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