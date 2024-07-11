 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эксперты оценили риски для здоровья от «мясного клея» в продуктах

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

«Мясной клей» в продуктах не только нарушает пищеварение, но и способствует развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также наследственных заболеваний, таких как целиакия. Об этом рассказали опрошенные РБК специалисты.

Так они ответили на статистические данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора о том, что производители в России стали чаще использовать в продуктах «мясной клей», или микробную трансглютаминазу (мТГ). Так, в 2023 году «мясной клей» нашли в 25 пробах, а за минувшее первое полугодие 2024 года зафиксировали уже 28 таких случаев.

Микробная трансглютаминаза — фермент, модифицирующий структуру белков, производится с использованием микроорганизмов. Он может «склеивать» между собой кусочки мышечной ткани в монолитный продукт типа ветчины или стейка, мясо и другие белковые продукты, в том числе растительного происхождения (например, фасоль), а также используется для улучшения текстуры мяса низкого качества.

Трансглютаминазу нельзя использовать в пищевой промышленности, поскольку поступление «мясного клея» в организм может спровоцировать не только трудности с перевариванием пищи, но и опасные заболевания и устойчивость к антибиотикам. Об этом РБК рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

Производители в России стали чаще использовать в продуктах «мясной клей»
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

По ее словам, если трансглютаминаза в активной форме поступает в ЖКТ, она склеивает реснички слизистой оболочки кишечника.

«При этом, безусловно, нарушается всасывание и переваривание пищи. Кроме того, она может в активной форме поступить во внутреннюю среду организма и тоже негативным образом влиять на наше здоровье, на метаболизм.

В этом случае возможно развитие наследственных заболеваний, таких как целиакия. Ее поступление с пищей может стать причиной развития болезни Альцгеймера, Паркинсона и целого ряда других заболеваний», — сказала Багрянцева.

Эксперт добавила, что употребление «мясного клея» способствует также снижению иммунного статуса, а поскольку его штаммы раньше применялись для создания антибиотиков, при употреблении в пищу продуктов с трансглютаминазой количество антибиотикоустойчивых штаммов будет расти.

«В этом случае мы не сможем лечиться антибиотиками», — заключила эксперт.

При производстве сыров, творога, йогуртов микробная трансглютаминаза повышает выход продукта, улучшает его товарные свойства за счет удержания сывороточных белков и влаги, позволяя экономить на естественных заквасках. Применение этого фермента запрещено на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По действующему в России законодательству «мясной клей» также не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве.

Возможность развития болезни Альцгеймера из-за употребления в пищу продуктов с «мясным клеем» подтвердила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, развитие опасных заболеваний вызывают воспаления в организме, которые возникают в ответ на употребление этой добавки в пищу. Особенно риску подвержены люди с непереносимостью глютена и аутоиммунными заболеваниями.

«Но необязательно у всех будут подобные реакции на употребление продуктов с транглютаминазой», — подчеркнула эксперт.

Соломатина также предложила наказание для недобросовестных производителей, которые добавляют опасный фермент в пищевые продукты. По ее словам, сегодня предприятию в большинстве случаев выгоднее заплатить штраф, чем выкидывать огромное количество мясных отходов.

«Должен быть такой контроль [за использованием трансглютаминазы] и такая степень наказания, чтобы она отбивала желание получить эту прибыль. Чтобы на чашу весов были положены риски: получаешь прибыль, но потом теряешь ее в двойном-тройном размере. Чтобы в случае нарушения производитель понимал, что риски очень высокие», — предложила эксперт.

Весной 2024 года специалисты Роскачества нашли «мясной клей» в твороге некоторых производителей. Они проверили этот продукт пятипроцентной жирности популярных торговых марок по 77 показателям.

Теги
производители пищепром заболевания болезнь Альцгеймера Роспотребнадзор
Материалы по теме
В России запретят 19 пищевых добавок
Общество
Производители в России стали чаще использовать в продуктах «мясной клей»
Общество
Роспотребнадзор назвал продукты, вызвавшие случаи ботулизма в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Bloomberg узнал о плане Украины провести второй мирный саммит до ноября Политика, 03:15
Эксперты оценили риски для здоровья от «мясного клея» в продуктах Общество, 03:00
Сокуров поспорил с автором экспертизы по делу Беркович и Петрийчук Общество, 02:53
Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников Политика, 02:40
В Латвии женщину осудили на три года за флаг со словами «Путин мой друг» Политика, 02:27
Орбан назвал опасной возрастающую роль НАТО в украинском конфликте Политика, 02:00
В Донецке ракета HIMARS упала на территории больницы Политика, 01:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА Политика, 01:34
Болтон связал начало конфликта на Украине с ошибкой Запада при Буше Политика, 01:23
Адель и Эд Ширан увидели победу Англии в полуфинале Евро. Фоторепортаж Спорт, 01:13
Президент Румынии заявил о получении Украиной половины обещанной помощи Политика, 01:01
Саутгейт объяснил замену Кейна в концовке полуфинального матча Евро Спорт, 00:57
Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро Спорт, 00:50
Невилл назвал «позорным» пенальти в пользу сборной Англии на Евро-2024 Спорт, 00:40