В твороге некоторых производителей нашли «мясной клей»

Микробная трансглютаминаза обнаружена в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева», сообщило Роскачество. Применение этого фермента запрещено

Специалисты Роскачества нашли в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый «мясной клей», говорится в исследовании (есть у РБК). Они проверили продукцию популярных торговых марок творога 5% жирности по 77 показателям. Один из образцов закуплен на Даниловском рынке, 20 марок произведены в России, одна — в Белоруссии.

Микробная трансглютаминаза — фермент, модифицирующий структуру белков, его производят с использованием микроорганизмов. Он может «склеивать» между собой кусочки мышечной ткани в монолитный продукт типа ветчины или стейка, мясо и другие белковые продукты (например, фасоль), а также может быть использован для улучшения текстуры мяса низкого качества. При производстве сыров, творога, йогуртов микробная трансглютаминаза повышает выход продукта, улучшает его товарные свойства за счет удержания сывороточных белков и влаги, позволяя экономить на естественных заквасках. Применение этого фермента запрещено на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мясной клей» обнаружен в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева», говорится в исследовании. Как пояснила заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Елена Юрова, недобросовестные производители могут использовать этот фермент для ускорения процесса производства творога.

«Микробная трансглютаминаза не может законно применяться в пищевой промышленности, потому как не входит в список разрешенных к применению ферментов. За нарушение требований, установленных техническими регламентами ЕАЭС, предусмотрена ответственность и/или вводится ограничительная/специальная мера, то есть к продукции применяются соответствующие меры», —сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве уточнили, что этот фермент запрещен в России с 1 января 2020 года.

В твороге с Даниловского рынка были найдены бактерии группы кишечной палочки. В продукции производителей «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод», «Ярче!» и в твороге с Даниловского рынка превышено количества дрожжей, а в твороге «Вкуснотеево», «Нытвенский маслозавод» и с рынка — концентрация плесени.

«Из 21 ТМ [торговой марки] не выявили нарушений по показателям микробиологической безопасности в продукции 15 ТМ», — отмечает Роскачество. Это производители «ВкусВилл», «Домик в деревне», «Искренне ваш», «Кубанский молочник», «Лебедянь молоко», «Простоквашино», «Рузское молоко», «Савушкин», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Славянские кружева», «Талицкий», «Экомилк», «Эконива». Однако творог некоторых из них не соответствует требованиям по количеству молочнокислых бактерий («Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Экомилк», «Эконива»). Продукция с Даниловского рынка не отвечает требованиям ГОСТа и стандартам Российской системы качества по массовой доли белка, которая в этом твороге составляла всего 11,8%, тогда как в твороге 5% жирности должна быть не менее 16%.

Россельхознадзор выпустил предостережения в адрес ООО «Молодел» («Славянские кружева»), ОАО «Северное молоко» («Свежее завтра»), ООО «Алтайская буренка» («Ярче!»), а Роспотребнадзор — в отношении ООО «Маслозавод Нытвенский» («Нытвенский маслозавод»). Помимо этого, в отношении последнего запланировано проведение внеплановой проверки.

Производители творога «Искренне Ваш», «Можайское», «Лебедянь молоко», а также торговые сети «Чижик», «ВкусВилл», «Впрок.ру», «Ашан» и «Лента» сообщили, что приняли меры.

В ноябре прошлого года Роскачество сообщило, что специалисты обнаружили сальмонеллу и другие бактерии, в том числе кишечную палочку, в пельменях российского производства. Так, в пельменях «ВкусВилл» нашли листерии, в «Горячей штучке», «Мясном дворике», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» — сальмонеллы, а в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ», «Зеленой линии» — кишечную палочку.