Производители в России стали чаще использовать в продуктах «мясной клей»

В России участились случаи использования производителями мясной и молочной продукции запрещенной добавки для увеличения массы продуктов — микробной трансглютаминазы (мТГ), известной как «мясной клей». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Роспотребнадзор ежегодно проверяет около 2 млн проб пищевой продукции на более чем 7,5 тыс. показателей. В 2023 году «мясной клей» нашли в 25 пробах, за первое полугодие 2024 года зафиксировали 28 таких случаев.

«Добавка была в том числе обнаружена в продукции ООО Комбинат «Дубки», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», ООО «Алтайская Буренка», ООО «Мясокомбинат Митэк», АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», АО «Брянский Мясокомбинат», — сообщают «Известия».

Микробную трансглютаминазу используют при производстве сосисок, сыров, творога. Добавка увеличивает массу продукта на 25% за счет удержания влаги, отмечает газета. Кроме того, фермент в 10 раз сокращает цикл изготовления товаров и снижает их себестоимость.

Обращение в Генпрокуратуру в связи с исследованиями ведомств направили члены Общественной потребительской инициативы. Кроме того, обращение в Роспотребнадзор направил комитет Госдумы по охране здоровья.

Весной 2024 года специалисты Роскачества нашли «мясной клей» в твороге некоторых производителей. Эксперты проверили продукцию популярных торговых марок творога 5% жирности по 77 показателям. Один из образцов был закуплен на Даниловском рынке, 20 марок произведены в России, одна — в Белоруссии. В некоторых пробах также обнаружили бактерии группы кишечной палочки и повышенную концентрацию плесени.