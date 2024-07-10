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Общество ,  
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В Китае задержали мужчину за контрабанду змей в брюках

Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press

Мужчину задержали при попытке добраться из Гонконга в приграничный город Шэньчжэнь, сообщило издание Cqnews.

Во время досмотра в карманах мужчины сотрудники таможенной службы нашли несколько шелковых мешочков, замотанных скотчем. В пакетах были обнаружены 104 живые ядовитые змеи разных размеров, форм и цветов. Большая часть змей были не местного вида.

Мужчина нарушил закон о биологической безопасности и ветеринарном контроле. Змей изъяли, а контрабандиста задержали.

Шэньчжэнь — город на южной границе Китая и Гонконга, в нем расположено несколько пропускных пунктов, сухопутные и морские. Китайцам нужно получать визу, чтобы въехать в Гонконг, для ввоза в страну товаров или животных нужны дополнительные документы.

В декабре 2023 года сотрудники таможенной службы в порту Футянь поймали женщину, которая пыталась незаконно перевезти шесть змей. При досмотре в карманах ее штанов нашли три черных носка, в каждом из которых лежало по две живые змеи. Женщину арестовали.

Теги
контрабанда Китай змеи
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