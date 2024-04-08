Таможня нашла рекордную в истории Гонконга партию контрабандного золота

Воздушные компрессоры, в которых было найдено контрабандное золото (Фото: info.gov.hk)

Таможня Гонконга задержала груз, содержавший контрабанду золота весом 146 кг, замаскированного под автозапчасти, сообщила пресс-служба администрации региона.

По оценке властей, рыночная стоимость изъятого драгоценного металла — $84 млн. «Это самый крупный случай контрабанды золота, обнаруженный таможней Гонконга за всю историю с точки зрения суммы изъятия», — уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в таможне, груз должен был состоять из двух воздушных компрессоров, отправляющихся в Японию. При досмотре сотрудники обнаружили контрабанду, которая была отформована и замаскирована под запчасти компрессоров. Они находились внутри устройств.

Груз задержали 27 марта. После расследования 3 апреля сотрудники таможни арестовали 31-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к незаконной перевозке, однако следственные действия продолжаются. Задержанного отпустили под залог до дальнейшего вызова.

В соответствии с постановлением об импорте и экспорте любое лицо, признанное виновным в незаконной перевозке, подлежит максимальному штрафу в размере $2 млн и тюремному заключению на срок до семи лет, напомнили в пресс-службе.