На Урале россиянина арестовали по делу о контрабанде военной продукции

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду продукции военного назначения из Челябинской области за рубеж, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ведомства.

Гражданин России хотел отправить в одну из стран Центральной Азии «две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике», рассказали в службе. Злоумышленника задержали после оформления отправки груза, у него не было соответствующего разрешения, добавили в ФСБ.

Следователи завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса (контрабанда военной продукции группой лиц по предварительному сговору). По ней грозит до десяти лет лишения свободы. Россиянину предъявили обвинение и арестовали. Следственные действия продолжаются, заключили в ФСБ.

Прошлой осенью ФСБ раскрыла организованную группу, вывозившую из России в Европу запчасти для военной авиации, в том числе для нужд ВСУ. В нее входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии. Сотрудники спецслужбы изъяли около 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. и €59 тыс.