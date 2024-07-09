Число госпитализированных с отравлением школьников из Тувы выросло до 31

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции, сообщил глава региона Владислав Ховалыг со ссылкой на минздрав.

«Один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывает. Еще трем назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что дети начали жаловаться на недомогание после возвращения из детского оздоровительного лагеря «Чагытай».

Губернатор поручил министерству образования совместно с минздравом Тувы организовать проверку в лагере и инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря. Он также заверил, что держит ситуацию «на личном контроле».

Управление Роспотребнадзора по Туве сообщило о массовых случаях отравления в детском оздоровительном лагере «Чагытай» 8 июля. На тот момент были госпитализированы 18 детей с симптомами кишечной инфекции.

Ведомство совместно с Центром гигиены и эпидемиологии начало расследование. Специалисты взяли в лагере пробы биологического материала и начали исследовать пробы пищевых продуктов и сырья, уже оформлены материалы в суд. Региональный Следственный комитет также начал проверку по факту отравления детей.