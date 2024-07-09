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Общество ,  
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В Туве 18 детей госпитализировали с кишечной инфекцией на отдыхе в лагере

В инфекционную больницу Тувы направили 18 детей с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Еще один ребенок лечится амбулаторно. Все пострадавшие школьники отдыхали в летнем оздоровительном лагере «Чагытай», отметили в ведомстве.

«Дети, отдыхавшие в первую летнюю смену, начали жаловаться на недомогание. <...> В настоящее время устанавливается причинно-следственная связь групповой заболеваемости, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

Специалисты взяли в лагере пробы биологического материала и начали исследовать пробы пищевых продуктов и сырья. Региональный Следственный комитет также начал проверку по факту отравления детей.

В Махачкале восемь человек попали в больницу из-за отравления газом
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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

В начале июля в Дагестане госпитализировали 12 человек после отравления угарным газом. Среди пострадавших — семь детей. Всего за помощью к врачам обратились 16 отравившихся.

Пострадавшие употребляли блюда во время торжественного мероприятия в одном из банкетных залов в селе Леваши Левашинского района. Отравившимся оказали медицинскую помощь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Теги
детский лагерь отравление Тува
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