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Выборы президента США ,  
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Разведка заявила о прежних предпочтениях России в выборе президента США

Разведка США: Россия — главная угроза для выборов американского президента
Сюжет
Выборы президента США

Предпочтения России в том, кого бы она хотели видеть на посту президента США, не изменились по сравнению с предыдущими выборами, заявил Reuters представитель кабинета директора американской национальной разведки.

«Мы не заметили изменений предпочтений России в президентской гонке по сравнению с прошлыми выборами, учитывая роль, которую США играют в отношении Украины и более широкой политики в отношении России», — передает агентство его слова.

Чиновник не уточнил имя кандидата, которому, по мнению разведки, Москва отдает предпочтение. Reuters пишет, что речь идет о Дональде Трампе, так как в ходе предвыборных кампаний в 2016 и 2020 годах Россия, по оценкам разведки, хотела видеть в должности президента США именно его.

Собеседник агентства отметил, что США не наблюдают намерений со стороны какой-либо страны «ослабить или подорвать» проведение выборов, которые намечены на 5 ноября 2024 года. При этом Россия, по его словам, в том числе через соцсети пытается влиять на определенные группы избирателей в штатах, «где идет борьба», а также «продвигать сеющие рознь идеи и очернять конкретных политиков». О каких именно политиках идет речь представитель разведки не сообщил.

Москва определяет, каких кандидатов она готова поддержать, а каких нет, «в значительной степени на основе их позиции относительно дальнейшей помощи США Украине и связанных с этим вопросов», пояснил чиновник.

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Владимир Путин

Так, пишет Reuters, по новой оценке разведки, Россия «остается главной угрозой» для американских президентских выборов, и неустановленные российские «субъекты влияния» тайно планируют повлиять на общественное мнение в колеблющихся штатах и «уменьшить поддержку США Украины».

Вашингтон уже несколько лет обвиняет Москву во вмешательстве в ход американских выборов. В российском МИДе в мае заверили, что Россия не вмешивалась и не собирается вторгаться в избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе в США.

В феврале российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, кто лучше для России — Трамп или нынешний президент США Джо Байден, выбрал последнего. Он объяснил этом тем, что Байден — «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». «Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — подчеркнул тогда Путин.

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Персоны
Россия США выборы президента разведка Дональд Трамп Джо Байден
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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