Рябков заявил о невмешательстве России в выборы в США в 2024 году

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Россия не вмешивалась и не собирается вторгаться в избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе в США, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Что касается идеи, что Россия будет вмешиваться в предвыборную борьбу в США <...>, это уже отработанный пар. Не вмешиваемся в избирательные кампании ни в одной стране, США здесь не исключение», — заявил Рябков.

Идею о вмешательстве Москвы в американские выборы дипломат назвал «виниловой пластинкой», «запиленной до треска». Есть любители послушать и такой звук, отметил он.

Тему информационно-коммуникационных технологий и роли Москвы в этом эксплуатирует западная антироссийская группировка, считает Рябков.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На партийных праймериз в марте действующий глава государства Джо Байден (демократ) и экс-президент страны Дональд Трамп (республиканец) преодолели отметку 50% отдавших им голоса партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Однако официально кандидатуры от Демократической и Республиканской партий еще не утверждены — формально те выдвинут их на национальных съездах летом.



Вашингтон уже несколько лет обвиняет Россию во вмешательстве в ход выборов. В частности, американские власти считают, что Москва предприняла определенные действия, чтобы на президентских выборах в 2016 году победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Расследовавший это дело спецпрокурор Роберт Мюллер вместе со своей командой пришел к выводу, что поводов обвинять Трампа в прямом сговоре с Москвой нет.

В мае 2024 года директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия служит самой серьезной угрозой для выборов в Соединенных Штатах. По ее мнению, на процедуру голосования извне могут также повлиять Китай и Иран.