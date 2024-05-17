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Выборы в США ,  
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Рябков заявил о невмешательстве России в выборы в США в 2024 году

Сюжет
Выборы в США
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Россия не вмешивалась и не собирается вторгаться в избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе в США, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Что касается идеи, что Россия будет вмешиваться в предвыборную борьбу в США <...>, это уже отработанный пар. Не вмешиваемся в избирательные кампании ни в одной стране, США здесь не исключение», — заявил Рябков.

Идею о вмешательстве Москвы в американские выборы дипломат назвал «виниловой пластинкой», «запиленной до треска». Есть любители послушать и такой звук, отметил он.

Тему информационно-коммуникационных технологий и роли Москвы в этом эксплуатирует западная антироссийская группировка, считает Рябков.

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На партийных праймериз в марте действующий глава государства Джо Байден (демократ) и экс-президент страны Дональд Трамп (республиканец) преодолели отметку 50% отдавших им голоса партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Однако официально кандидатуры от Демократической и Республиканской партий еще не утверждены — формально те выдвинут их на национальных съездах летом.

В американской разведке назвали Россию главной угрозой для выборов в США
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

Вашингтон уже несколько лет обвиняет Россию во вмешательстве в ход выборов. В частности, американские власти считают, что Москва предприняла определенные действия, чтобы на президентских выборах в 2016 году победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Расследовавший это дело спецпрокурор Роберт Мюллер вместе со своей командой пришел к выводу, что поводов обвинять Трампа в прямом сговоре с Москвой нет.

В мае 2024 года директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия служит самой серьезной угрозой для выборов в Соединенных Штатах. По ее мнению, на процедуру голосования извне могут также повлиять Китай и Иран.

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Теги
Сергей Рябков США Россия Выборы

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