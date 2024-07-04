 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Путин заявил, что видел фрагменты дебатов Байдена и Трампа

Сюжет
Выборы президента США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин рассказал, что не смотрел полностью дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом, так как «своих дел хватает».

Об этом Путин сообщил журналистам по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

«Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит», — цитирует Путина ТАСС.

Он также отметил, что России небезразлично, что происходит на американских выборах, но это внутреннее дело Соединенных Штатов.

Путин исключил прекращение огня без шагов со стороны Украины
Политика
Владимир Путин

Ранее, 28 июня, в США прошли первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом.

Они состоялись до формального выдвижения кандидатов от Республиканской и Демократической партий. Мероприятие впервые с 1960 года проходило без зрителей в студии.

Путин заявил, что видел фрагменты дебатов Байдена и Трампа
Video

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Джо Байден предвыборные дебаты
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что вывел Байдена из президентской гонки
Политика
В Белом доме запланировали две встречи из-за провальных дебатов Байдена
Политика
Жена Байдена рассказала, как он объяснил произошедшее на дебатах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 17:45
Эрдоган назвал Лукашенко условие перемирия России и Украины Политика, 19:47
Сдавшемуся в плен на танке украинскому военному выдали российский паспорт Политика, 19:40
Чехия будет принимать россиян только с биометрическими паспортами Политика, 19:37
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 19:34
Мбаппе назвал катастрофой результаты первого тура выборов во Франции Спорт, 19:29
Путин заявил о праве начать выпуск ракет средней и меньшей дальности Политика, 19:24
Минфин обсудит возможность повышения налоговых льгот по инвестсчетам Инвестиции, 19:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд арестовал командира бригады ВДВ по делу о мошенничестве Политика, 19:14
В Москве американцу дали 12,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков Общество, 19:08
Обзор Zenless Zone Zero: отзывы на новую игру HoYoverse Life, 19:06
Власти предложили повысить для букмекеров один из налогов в четыре раза Технологии и медиа, 19:01
Мобилизованных лишат выплаты при самовольном оставлении службы Политика, 18:51
Взрыв произошел в порту Черноморска в Одесской области Политика, 18:46
Ракова рассказала о статистике сдачи ЕГЭ в резервный день Город, 18:46