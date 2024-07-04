Путин заявил, что видел фрагменты дебатов Байдена и Трампа

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин рассказал, что не смотрел полностью дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом, так как «своих дел хватает».

Об этом Путин сообщил журналистам по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

«Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит», — цитирует Путина ТАСС.

Он также отметил, что России небезразлично, что происходит на американских выборах, но это внутреннее дело Соединенных Штатов.

Ранее, 28 июня, в США прошли первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом.

Они состоялись до формального выдвижения кандидатов от Республиканской и Демократической партий. Мероприятие впервые с 1960 года проходило без зрителей в студии.

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