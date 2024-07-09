Отключениями света в Ростовской области занялась Генпрокуратура

На фоне 40-градусной жары несколько регионов юга России столкнулись с отключениями света, проблема затронула почти 600 тыс. человек. Самая сложная ситуация — в Ростовской области

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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил оперативно принять меры по «восстановлению прав граждан» в связи с многочисленными перебоями в снабжении электричеством в Ростовской области, говорится в сообщении Генпрокуратуры в телеграм-канале.

Как подчеркнули в ведомстве, одной из причин перебоев в электроснабжении в регионе стали ограничения сетевыми компаниями режима подачи электроэнергии из-за возросшей нагрузки «в сложившихся погодных условиях». Отключения, по данным прокуратуры, коснулись потребителей в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Мясниковском районах.

«В рамках надзорных мероприятий особое внимание будет уделено полноте и своевременности реализации работ по повышению качества и надежности электроснабжения, соблюдению допустимой продолжительности перерыва подачи электроэнергии. От руководства сетевых организаций прокурорами потребовано в кратчайший срок восстановить подачу энергоресурса, оперативно оповещать граждан о графике ограничения режима потребления и временного отключения в энергосистеме», — говорится в сообщении ведомства.

Там также подчеркнули, что на текущий момент для минимизации негативных последствий увеличено число дежурных бригад, специальной техники, привлечены дополнительные резервные источники для электроснабжения объектов социальной сферы.

На прошлой неделе в Ростовской области ввели график временного отключения электроснабжения из-за «дефицита мощности» на фоне 40-градусной жары. Минэнерго России ранее сегодня сообщило, что количество потребителей в регионе без электричества превысило 324 тыс. человек. Также отключения затронули Краснодарский край (181 тыс. человек) и Астраханскую область (94,3 тыс. человек). «Энергетики этих регионов осуществляют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме», — подчеркнули в министерстве.