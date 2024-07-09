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Отключениями света в Ростовской области занялась Генпрокуратура

На фоне 40-градусной жары несколько регионов юга России столкнулись с отключениями света, проблема затронула почти 600 тыс. человек. Самая сложная ситуация — в Ростовской области
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил оперативно принять меры по «восстановлению прав граждан» в связи с многочисленными перебоями в снабжении электричеством в Ростовской области, говорится в сообщении Генпрокуратуры в телеграм-канале.

Как подчеркнули в ведомстве, одной из причин перебоев в электроснабжении в регионе стали ограничения сетевыми компаниями режима подачи электроэнергии из-за возросшей нагрузки «в сложившихся погодных условиях». Отключения, по данным прокуратуры, коснулись потребителей в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Мясниковском районах.

«В рамках надзорных мероприятий особое внимание будет уделено полноте и своевременности реализации работ по повышению качества и надежности электроснабжения, соблюдению допустимой продолжительности перерыва подачи электроэнергии. От руководства сетевых организаций прокурорами потребовано в кратчайший срок восстановить подачу энергоресурса, оперативно оповещать граждан о графике ограничения режима потребления и временного отключения в энергосистеме», — говорится в сообщении ведомства.

Там также подчеркнули, что на текущий момент для минимизации негативных последствий увеличено число дежурных бригад, специальной техники, привлечены дополнительные резервные источники для электроснабжения объектов социальной сферы.

В Ростовской области из-за жары ввели графики отключения электричества
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

На прошлой неделе в Ростовской области ввели график временного отключения электроснабжения из-за «дефицита мощности» на фоне 40-градусной жары. Минэнерго России ранее сегодня сообщило, что количество потребителей в регионе без электричества превысило 324 тыс. человек. Также отключения затронули Краснодарский край (181 тыс. человек) и Астраханскую область (94,3 тыс. человек). «Энергетики этих регионов осуществляют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме», — подчеркнули в министерстве.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Игорь Краснов Генпрокуратура электричество перебои Ростовская область
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