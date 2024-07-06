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В Ростовской области из-за жары ввели графики отключения электричества

Из-за 40-градусной жары в Ростовской области выросла нагрузка на электроэнергетическое оборудование, сообщили власти. Из-за перегруза ввели график отключений, которые продлятся до 4 часов
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Ростовской области ввели график временного отключения электроснабжения, сообщает «Россети Юг». Их отменят после «ликвидации дефицита мощности».

В сообщении областного правительства, которое цитирует РБК-Ростов», уточняется, что решение принято из-за роста нагрузки на электроэнергетическое оборудование в связи с жарой. В некоторых районах области температура воздуха достигает 39 градусов. Энергетики следят за состоянием энергосистем, графики отключений будут «плавающими».

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Фото:Артем Житенев / ТАСС

В Ростове-на-Дону «частично обесточены потребители во всех районах города», сообщает департамент ЖКХ и энергетики. График действует с 6 июля, отключения продлятся 1,5-4 часа. Помимо аварийных, в Ростове продолжаются и плановые отключения, пишет 161.ru.

5 июля без электроснабжения из-за технологического нарушения осталась часть потребителей Батайска и Ростова-на-Дону, сообщал «Донэнерго».

Администрация Ростова-на-Дону предупреждала горожан о жаре до плюс 42 градусов с 4 по 6 июля. По данным Ростовского гидрометцентра, такая погода может сохраниться в регионе до 13 июля.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ростовская область Ростов-на-Дону электроснабжение отключение электричества
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